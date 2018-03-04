Тбилиси, 4 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Тбилиси 4 марта утром сгорело ещё одно предприятие, на этот раз — не торговое, а производственное.

Пожар

По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар возник на складах компании «Джео продакшен», которая производила продовольствие и оборудование для жилья домашних животных. Это последнее вывозилось на экспорт за границу.

Сгорели склады, где хранилось именно такое оборудование. Представители компании утверждают, что стоило оно очень дорого, и ущерб может быть очень большим.

В общей сложности огонь уничтожил постройки на площади в 3000 кв. м. В тушении пожара участвовали 30 бригад пожарно-спасательной службы.

Предприятие было учреждено в 2012 году в рамках финансируемой правительством Грузии программы «Производи в Грузии».

Это третий за последние несколько дней объект, который сгорел в столице Грузии. Ранее пожар уничтожил склады на территории бывшего станкостроительного завода в районе Дидубе и торговый центр «Сердце города» в районе площади Вокзальной.