Москва, 4 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В ближайшее время российский оборонно-промышленный комплекс создаст танк на колесной платформе «Бумеранг». Об этом сегодня, 4 марта, сообщил в эфире телеканала «Звезда» директор «Военно-промышленной компании», разрабатывающей бронетехнику на данной платформе, Александр Красовицкий.

Vitaly V. Kuzmin «Бумеранг» (колёсная платформа)

«В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же платформе («Бумеранг» — ИА REGNUM ), но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время», — рассказал Красовицкий.

Напомним, сейчас существует колесный бронетранспортер «Бумеранг». Это машина нового поколения, в которой использованы самые современные технологии. Широкой общественности «Бумеранг» был впервые представлен в 2015 году на Параде Победы 9 мая.

Принятие на вооружение и начало серийного производства данных БТР запланировано на 2019 год.

Колёсный танк — это неофициальный термин, употребляемый по отношению к ряду современных тяжёлых пушечных бронеавтомобилей, которые иногда классифицируются также как колёсные истребители танков или машины огневой поддержки пехоты. Основные характеристики колесных танков близки к классическим легким танкам или, в случае с огневой мощью, даже основным танкам.

По сравнению с лёгкими танками такие бронеавтомобили обладают повышенной скоростью передвижения и меньшим воздействием на дорожное полотно при сравнимой проходимости на пересечённой местности. Это обеспечивается наличием специализированной многоосной полноприводной ходовой части с системой централизованного регулирования давления воздуха в шинах, а также сравнимыми огневой мощью и возможностью манёвра огнём, так как подобные машины оснащаются танковыми орудиями в полноповоротных башенных установках.