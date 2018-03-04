Санкт-Петербург, 4 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Известный российский певец Борис Гребенщиков, который является лидером группы «Аквариум», попал в реанимацию. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает Life со ссылкой на режиссёра Виктора Тихомирова.

Borisgrebenshikov Борис Гребенщиков

Сообщается, что Гребенщиков попал в реанимацию утром 3 марта. Врачи поставили ему диагноз — воспаление легких. Певец находится в сознании.

Однако телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что Гребенщиков попал в реанимацию не из-за восполнения легких, а из-за проблем с сердцем, которые возникли после проведённого ранее шунтирования.

Известно, что у группы «Аквариум» на 16 марта был запланирован концерт в Санкт-Петербурге, а 18 март — в Москве. Несколько дней назад группа вернулась после выступления в Челябинске.