Вашингтон, 5 марта, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Банкротство компании Westinghouse — притча во языцех планетарной атомной энергетики. Но в данном случае банкротство может вовсе не означать ухода с мирового рынка. Как американская бюрократия организует правила игры за пределами США, форматируя «свободный рынок» под свои нужды, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Во всякой игре лучше всего быть не фигурой на доске или игроком, а тем, кто придумывает правила игры. Такая стратагема стала ведущей для тех американских руководителей, которые еще в 1954 году приняли так называемое соглашение 123, регламентирующее сотрудничество в атомной энергетике между США и другими государствами. Соглашение 123 представляло собой систему правил, к которым должны были приводиться все государства, желающие получить американские технологии. Жесткие правила и приведение контрагента к формату беспрекословного подчинения, казалось бы, имеют все шансы на успех, особенно в условиях предполагаемого ухода со сцены конкурента в виде советских атомщиков.

За минувшие более чем полвека сотрудничество США с государствами Европы и Азии в рамках этого соглашения показало удивительную закономерность. Особенно показательно и драматично штатовская стратегия проявила себя в ходе взаимодействия с Китаем и Индией. Но сколько веревочке ни виться, а концу всегда бывать, поэтому судьба Westinghouse, поддержанного всей мощью американского законотворчества, выглядит хорошим примером того, как, сосредоточившись на бюрократии, можно провалить и техническую составляющую, и элементарный здравый смысл. Доказательство тому — успешное сотрудничество между Россией и Индией по строительству АЭС «Куданкулам» и затянувшиеся до бесконечности, ни к чему не приводящие переговоры Westinghouse.

Узнайте подробности: Китайский и индийские проекты Westinghouse

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