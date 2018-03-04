Хабаровск, 4 марта, 2018, 12:55 — ИА Регнум. 4 февраля на стадионе «Стадион имени Ленина» был разыгран матч 21-го тура Российский Премьер-лиги между командами «СКА-Хабаровск» и «Тосно», командами из нижней половины турнирной таблицы. Победителем из этой встречи вышла команда из Санкт-Петербурга.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Единственный гол на 69-й минуте забил российский левый полузащитник Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Ростову», точным ударом в дальний нижний угол — 0:1.

Статистика матча («СКА-Хабаровск"/"Тосно»)

Удары 3/6

Удары в створ 3/3

Владение 46%/54%

Фолы 22/10

Набрав 23 очка «Тосно» выбрался из «зоны вылета». «СКА-Хабаровск» с 12-ю очками довольствуется последним местом.

Составы на матч:

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Тубич, Богаев, Федотов, Самсонов, Карпов, Карасев, Никифоров, Баляйкин, Кабутов, Секульски.

«Тосно»: Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Жигулев, Галиулин, Мирзов, Полетанович, Роша, Погребняк.

Главный арбитр матча: Роман Галимов.

Предупреждения: Мирзов — 24, Богаев — 30, Тубич — 39, Чернов — 41, Жигулев — 67, Самсонов — 72.

Голы: Мирзов 69 — 0:1.