Москва, 5 марта, 2018, 03:14 — ИА Регнум. Безудержный рост мегаполисов в ущерб периферии страны, так называемый план построения агломераций, может считаться свернутым. Почему идеи Кудрина и Собянина входят в противоречие с необходимостью оздоровления социальной ситуации в России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Любой многомиллионный город, втягивающий в себя всё большие массы населения, предстает механизмом социальной сегрегации, а в крайнем изводе — и социального геноцида. Люди, приехавшие с периферии в большой город, не обладающие никакой исходной базой для развития, вынуждены брать на себя самые непривлекательные работы без какой-либо перспективы улучшения. А брошенные ими маленькие города и посёлки в провинции — обезлюживаются и приходят в упадок.

К сожалению, во многом такое положение — «естественный» процесс для нашей современности. Но разумный человек не должен поддаваться «естественным процессам», он на то и разумный, чтобы находить выход из негативной ситуации. И уж тем более — не усугублять эту ситуацию своими ошибочными решениями, как это было сделано в ходе программы создания агломераций с опорой на двадцать мегаполисов и назначением «неперспективными» земель, которые недотягивают этих целевых территорий.

Будем надеяться, что заявленная в последнем послании Федеральному собранию стратегия ставит жирную точку в этом убийственном для страны процессе. Какую альтернативу предлагает президент России, читайте в статье: Послание Путина против плана Кудрина и Собянина

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