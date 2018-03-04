Лондон, 4 марта, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Российская компания НОВАТЭК поставит в Великобританию крупную партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ» на фоне прихода в Европу шторма «Эмма», несущего с собой похолодание. Об этом сегодня, 4 марта, пишет Financial Times.

Yamallng Ямал СПГ

Сообщается, что российский СПГ доставил в Великобританию компания Royal Dutch Shell. Ожидается, что уже сегодня судно компании Shell перекачает груз СПГ с российского танкера-ледокола, который везет его с Ямала. 6 марта груз будет доставлен в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.

Примечательно, что НОВАТЭК, которая является основным владельцем завода «Ямал СПГ» и Royal Dutch Shell отказались комментировать эту информацию.

Зима 2017/18 годов в Европе выдалась холодной и страны Евросоюза вынуждены закупать природный газ в рекордных объемах. Первая партия сжиженного природного газа из России прибыла в Великобританию 8 декабря 2017 года. Российский СПГ в британский порт на острове Грейн доставил ледокольный газовоз Christophe de Margerie.