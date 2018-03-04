Вашингтон, 4 марта, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В США из-за мощного урагана на Восточном побережье сломалось 227-летнее дерево, которое посадил в Маунт-Верноне ещё первый президент этой страны Джордж Вашингтон. Об этом сегодня, 4 марта, пишет The Hill.

HistoricMountVernon Дерево Джорджа Вашингтона

Речь идёт о тсуге канадской — вечнозелёном долгоживущем однодомном хвойном дереве из семейства сосновые. Это дерево 227 лет назад посадил основатель и первый президент США Джордж Вашингтон.

«Сегодня (в пятницу, 2 марта — ИА REGNUM ) сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона», — сказано в сообщении администрации музейного комплекса в поместье Джорджа Вашингтона в Маунт-Вернон (штат Вирджиния).

Известно, что саженец этого дерева в небольшом бочонке из-под виски Вашингтон получил в подарок от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. В Маунт-Верноне из-за урагана, бушевавшего на Восточном побережье США, оказались сломанными многие деревья, но тсуга канадская была самым знаменитым из них. Теперь вместо ее густой кроны остался лишь ствол длиной несколько метров.

Напомним, жертвами бури на Восточном побережье США стали уже восемь человек. Все они погибли в результате падения деревьев. Буря оставила без электроснабжения порядка 2 млн человек в 13 штатах.