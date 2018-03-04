Москва, 4 марта, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В столичных аэропортах задержаны или отменены более 50 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

A.Savin Аэропорт Шереметьево, Терминал С

По данным сервиса, в аэропорту «Домодедово» отменены 14 рейсов, девять задержаны.

В аэропорту «Внуково» отменены два рейса, задержаны три.

В аэропорту «Шереметьево» задержаны 24 рейса.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС объявило экстренное предцпреждение о погодной опасности. Дело в том, что столичный регион накрыл мощный циклон с Балкан, который принес с собой обильные снегопады. Ожидается, что за сутки выпадет около трети месячной нормы осадков.