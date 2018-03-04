Москва, 4 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. На Можайском шоссе на западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Об этом сегодня, 4 марта, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах города.

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Сообщается, что возле дома №11 по Можайскому шоссе произошло столкновение восьми автомобилей. Из-за ДТП полностью перекрыто движение по трём полосам из четырех в сторону центра.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за погодной опасности. Москву накрыл мощный снегопад, который принес цикло в Балкан.