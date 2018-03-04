Махачкала, 4 марта, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает оперативный штаб по республике.

Dagestan-today.com Дагестанская полиция

Сообщается, что по решению руководителя оперативного штаба Дагестан режим КТО введён в административных границах Цумадинского района.

Силовики проводят спецоперацию по поиску и поимке боевиков и их пособников.

Напомним, последний раз режим КТО вводился в Дагестане 15 февраля. Тогда он был введен в административных границах Унцукульского района. Тогда в ходе спецоперации были нейтрализованы трое боевиков.