Сеул, 4 марта, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин собирается 5 марта направить в Корейскую Народно-Демократическую Республику двух спецпосланников, миссия которых будет заключаться в способствовании сближению двух государств, а также укреплении диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на помощника южнокорейского лидера.

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Сообщается, что в столице Северной Кореи с двухдневным визитом отправится директор южнокорейской национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

Кроме того, в состав делегации Южной Кореи войдут заместитель южнокорейского министра объединения Чун Хэ Сун, чиновник президентской администрации Юн Кун Ян и высокопоставленный руководитель национальной службы разведки Ким Сан Гюн.

Ожидается, что в Пхеньяне члены южнокорейской делегации передадут лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также детально обсудят предложение северокорейского лидера о проведении встречи между главами двух Корей.

Примечательно, что по завершению визита в Пхенчхан высокопоставленные южнокорейские представители отправятся с коротким визитом в США, чтобы обсудить результаты пребывания в КНДР.