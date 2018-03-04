Москва, 4 марта, 2018, 10:41 — ИА Регнум. На Москву сегодня, 4 марта, вновь обрушился мощный снегопад. Синоптики предупреждают, что он может стать одним из самых мощных за 4 марта за последние 68 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Сейчас столичный регион оказался под влиянием циклона, пришедшего с Балкан. Циклон движется на северо-восток, и его центр пройдёт на 200 км южнее столицы.

Ожидается, что циклон принесет в столицу почти треть месячной нормы осадков. На дорогах могут возникнуть снежные заносы, видимость существенно ухудшится.

При этом в ночь с 3 на 4 марта в Москве уже выпало 20% месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 мм.

Температурный фон в столице ниже климатической нормы на 7 градусов. Столбик термометра в Москве опустился до минус 6 — минус 9 градусов, в Подмосковье — до минус 11 градусов. Скорость порывистого северо-восточного ветра достигает 5—10 м/с.