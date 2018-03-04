Москва, 4 марта, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Сегодня в 15.00 в Библиотеке №180 Юго-Запада Москвы и ее Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова состоится встреча памяти Елизаветы Глинки (1962−2016), врача, общественного деятеля, специалиста по паллиативной медицине, создателя фонда помощи больным и бездомным «Справедливая помощь». Доктор Лиза Глинка — так называли её люди, которых она спасала от болезни, смерти, отчаяния — была человеком по-настоящему «всеотдайным». Она основала первый хоспис в Киеве, курировала хосписную работу в городах России, в Сербии и Армении; лечила, кормила и обеспечивала бездомных; организовывала эвакуацию больных и раненых детей из Донбасса. 25 декабря 2016 г. доктор Лиза погибла в авиакатастрофе над Черным морем, сопровождая партию лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии.

Kremlin.ru Доктор Лиза

«Я всегда на стороне слабого». Так говорила о себе Елизавета Глинка и так названа книга, вышедшая в конце 2017 года в АСТ («Редакция Елены Шубиной») и собранная из ее дневниковых записей, интервью и фотографий. 4 марта в Библиотеке №180 пройдёт презентация этого издания, в которой примут участие филолог и издатель Елена Шубина, составитель книги Сергей Алещонок и ее редактор Алла Шлыкова. О докторе Лизе расскажут ее друзья и родные — супруг доктора Лизы, один из создателей книги Глеб Глинка, потомок знаменитой российской литературной династии, а также двоюродный брат Андрей Колесниченко и соратница Елизаветы Глинки Наталья Авилова.

На встрече речь пойдёт и о других благотворительных начинаниях близких по духу деятельности Елизаветы Глинки. В разговоре примут участие их инициаторы — женщины, являющие современный образ подвижничества, и прежде всего Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера», продолжающая дело своей матери Веры Миллионщиковой, одной из зачинательниц паллиативной медицины в России. Инициатор программы «Детская лепта», филолог и журналист Ирина Ахундова расскажет о том, как современные школьники собирают помощь онкобольным детям. Эта программа возрождает традицию детско-юношеской благотворительности и продолжает дело кружка «Детская лепта», созданного великой княгиней Елизаветой Федоровной, причисленной Русской православной церковью к лику святых.