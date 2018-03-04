Пекин, 4 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики совершенно не стремятся к торговой войне с США и остаются сторонниками взаимовыгодного сотрудничества с этой страной в торгово-экономической сфере. Такое заявление сделал сегодня, 4 марта, на пресс-конференции новый официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), бывший заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй.

Iecs Флаги США и КНР

По его словам, Пекин хотел был сотрудничать с Вашингтоном, особенно в торгово-экономической сфере и уж тем более не хотел бы развязывать торговую войну против США. Однако, китайские власти не будут сидеть сложа руки, если власти США предпримут действия, представляющие угрозу интересам КНР.

«Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры», — сказал Чжан Есуй на специальной пресс-конференции в преддверии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Чжан Есуй напомнил, что торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, и они достигли такого уровня, что за 2017 год товарооборот между двумя странами достиг цифры в $580 млрд. Хотя конечно в подобного рода отношениях всегда присутствуют некоторые разногласия, но Китай готов их обсуждать и преодолевать.

«На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулирование взаимным открытием рынков, необходимо совместно работать над поиском решений, приемлемых для обеих сторон, посредством диалога и переговоров», — сказал Чжан Есуй.

Он подчеркнул, что у КНР и США есть намного больше общих интересов, нежели различий. По мнению Пекина, сотрудничество между двумя странами остается единственным верным выбором.

В этом году сессия ВСНП будет несколько отличаться от предыдущих лет. Сессия начнется 5 марта и завершится только утром 20 марта. Это на пять дней дольше обычного. Причина увеличения длительности сессии в напряженной повестке дня ВСНП.

На нынешней сессии должен быть избран председатель КНР (состоится переизбрание Си Цзиньпина на второй срок), вице-председатель и премьер Госсовета Китая. Также будет сформировано новое правительство и приняты поправки в конституцию республики.