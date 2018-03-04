Рим, 4 марта, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Италии стартовали выборы в парламент республики. Избирательные участки на всеобщих выборах в Италии открылись сегодня, 4 марта, в 7:00 по местному времени (9:00 по московскому времени).

Manfred Heyde Палата депутатов итальянского парламента

По данным министерства внутренних дел Италии, которое в этой стране выполняет функции центральной избирательной комиссии, в стране и за её пределами открыто более 61 тыс. избирательных участков.

Выборы проходят сразу в обе палаты парламента. Депутатов нижней палаты имеют право выбирать итальянцы, достигшие возраста 18 лет. Таких по данным МВД республики 46,6 млн человек. Избирать сенаторов могут граждане Италии в возрасте от 25 лет. Таких в стране 42,8 млн человек.

Избирательные участки будут работать до 23:00 по местному времени. Подсчет голосов начнется сразу же после закрытия участков. официальные результаты выборов ожидаются к утру 5 марта.