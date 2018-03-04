Нью-Йорк, США, 4 марта, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалев победил другого российского боксера Игоря Михалкина и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг. Поединок проходил накануне, 3 марта, а арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке.

Никто не забыт Сергей Ковалёв (слева)

Победа досталась Ковалеву техническим нокаутом в 7-м раунде. Бой был остановлен судьями из-за сильного рассечения у Михаликина.

Для Ковалева это 32-я победа в карьере (28 — нокаутом). В свое время он потерпел два поражения и один раз бился вничью. Михалкин проиграл свой второй бой в карьере. Всего у него 21 победа из них только 9 — нокаутом.