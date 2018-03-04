Пекин, 4 марта, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Военная политика Китайской Народной Республики носит исключительно оборонный характер и никогда не будет представлять угрозы для других стран. Такое заявление сделал на пресс-конференции сегодня, 4 марта, официальный представитель высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.

U.S. Department of Defense Китайские танкисты

Он подчеркнул, что военная обороны страны должна развиваться в соответствии с экономическим развитием и соответствовать интересам развития Китайской Народной Республики.

«Страны по всему миру рассчитывают свой военный бюджет в соответствии со своими оборонными нуждами и экономическим развитием. Это обычная практика», — пояснил он.

Официальный представитель ВСНП также отметил, что за последние годы военный бюджет Китая увеличивался «умеренными темпами». В основном, по словам Чжан Есуя, увеличение военного бюджета связано с обновлением вооружений и улучшением жизни военнослужащих.

Кроме того, Чжан Есуй утверждает, что доля военного бюджета от общего объема ВВП Китая по-прежнему ниже, чем в других крупных странах мира. Однако точную цифру военного бюджета КНР он так и не назвал.

Но при этом заверил, что Китай не представляет угрозы для других стран.

«Китай твердо придерживается мирного развития, наша военная политика носит оборонный характер по своей природе, развитие Китая не представляет никакой угрозы для других стран», — заявил Чжан Есуй.

Стоит отметить, что в минувшем году Китай не представил точных цифр своего военного бюджета и роста расходов на оборону. По практике минувших лет, официальный представитель ВСНП называл примерную цифру роста военного бюджета, а точная цифра появлялась позже в проекте военного бюджета страны, который, собственно, и принимает ВСНП.

Но в 2017 году прошлый официальный представитель ВСНП Фу Ин на аналогичной пресс-конференции в преддверии сессии заявил, что военный бюджет КНР увеличится примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП. Однако в проекте бюджета, который был распространен в день открытия сессии ВСНП, впервые за долгие годы не было пункта о росте военных расходов Китая.

В СМИ это породило спекуляции на тему того, что военный бюджет КНР стал секретным и его истинные объемы больше, чем об этом говорят официальные лица.

Напомним, военный бюджет КНР в 2016 году составил $146 млрд. Этой второй по объемам военный бюджет в мире после США.