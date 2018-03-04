Вашингтон, 4 марта, 2018, 07:35 — ИА Регнум. В конгрессе США раскритиковали президента Дональда Трампа за желание править Америкой пожизненно. Соответствующее заявление опубликовал накануне, 3 марта, член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Ро Ханна (штат Калифорния).

Дональд Трамп

Инцидент связан с высказыванием Трампа, в котором он комментирует возможные изменения конституции Китайской Народной Республики связанные с ограничениями по числу сроков пребывания на высшем государственном посту одного человека.

Дело в том, что на минувшей неделе Центральный комитет коммунистической партии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок в конституцию КНР. Среди прочих поправок есть и та, что предлагает снять какие-либо временные ограничения для пребывания на своем посту председателя КНР.

Действующая конституция КНР предполагает, что один и тот же человек не может занимать пост председателя республики более двух пятилетних сроков подряд.

В ходе мероприятия по сбору средств по Флориде Трампа попросили прокомментировать эту инициативу ЦК КПК.

«Теперь он (председатель КНР Си Цзиньпин — ИА REGNUM ) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — сказал Трамп.

Но конгрессмен Ро Ханна считает, что высказывание Трампа противоречит всей политической культуре США.

«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», — написал конгрессмен на своей странице в сети микроблогов Twitter.