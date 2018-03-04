Москва, 4 марта, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Провокацию, нацеленную на срыв гуманитарного конвоя ООН в Восточной Гуте, готовят боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Freedom House Сирийские боевики

По его словам, в распоряжении российских военных оказалась информация о подготовке боевиками диверсии против гумконвоя ООН. Речь идет о колонне, которая должна выдвинуться в направлении города Дума в ближайшее время.

Террористы собираются обстрелять колонну из минометов. В нападении они обвинят правительственные силы, пояснил он.

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Евтушенко подчеркнул, что действия незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и создание препятствий для выхода из города мирных жителей — военные преступления.

Лидеры группировок должны остановить произвол в отношении населения, прекратить вооруженные провокации и обеспечить людям безопасный выход из опасных районов, потребовал Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о создании на западе Сирии своего рода «заповедника» для террористов. В таком качестве используют подконтрольную им зону в районе селения Ат-Танф военные США.

В этом районе боевики перевооружаются, проходят подготовку, совершают вылазки. Руководят процессом силы специальных операций и другие американские подразделения, пояснил он.