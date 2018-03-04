Киев, 4 марта, 2018, 05:34 — ИА Регнум. За три года численность украинской армии выросла на 70%. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

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Если в 2014 году в рядах вооруженных сил Украины служили 150 тыс. человек, то в 2017 году численность армии выросла до 255 тыс. человек. Более 150 тыс. человек с опытом боевых действий вошли в резерв ВСУ, добавил он.

«Мы обеспечили основным вооружением и техникой все вооруженные силы. Танковые, артиллерийские бригады, те, которые готовы, заправлены, и они уже готовы выполнять задания в сложных условиях», — сказал Полторак.

По словам министра, в 2017 году ВСУ полностью перешли на контрактный принцип комплектования. В 2016—2017 годах 110 тыс. человек заявили о желании служить в армии на условиях контракта.

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Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины информировала о получении военными в 2017 году почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, а также более 27 тыс. ракет и боеприпасов.

В конце февраля президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время на Украину поступит первая партия оружия из США. Позже, 2 марта, он объявил, что Вашингтон согласился отправить Киеву переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.