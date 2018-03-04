Москва, 4 марта, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Введение в Донбасс миротворцев невозможно без согласия Донецкой и Луганской народных республик. Так прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости ликвидации республик председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор назвал Волкера «спецпредставителем США по срыву Минских соглашений», напомнив, что ЛНР и ДНР являются частью договора. Без их согласия миротворцы в Донбассе не появятся, отметил он.

«При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал Пушков в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР — образования, созданные Россией для маскировки своей роли в конфликте и дальнейшего его укрепления. Дипломат призвал ликвидировать обе народные республики.

Волкер добавил, что ситуацию в Донбассе может исправить ввод миротворческого контингента, однако вопрос с выборами необходимо отложить. Напомним, вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с 2014 года.

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