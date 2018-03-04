Брюссель, 4 марта, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Российская сторона выполняет свои обязательства по поставкам и транзиту природного газа в страны Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен по итогам телефонных переговоров замглавы ЕК Мароша Шефчовича с министрами энергетики России и Украины, а также руководством украинской компании «Нафтогаз».

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По ее словам, все существующие обязательства по поставкам и транзиту российского газа в ЕС продолжают выполняться в полном объеме. ЕК следит за ситуацией — транзит газа из РФ через Украину является приоритетным и должен все время находиться в безопасности.

Российская сторона подтверждает, что начала процедуры по прекращению своих контрактов с «Нафтогазом», при этом сама процедура займет определенное время. Еврокомиссия призывает обе стороны контактировать, чтобы найти удовлетворительное решение вопроса, рассказала Итконен ТАСС.

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Со своей стороны ЕК готова участвовать в процессе и выступить посредником в трехсторонних переговорах с РФ и Украиной. В Брюсселе также не исключают варианта трехсторонних переговоров с Москвой и Киевом в рамках раздельных консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство российской компании «Газпром» объявило о начале процедуры по расторжению с украинским «Нафтогазом» контрактов на поставку и транзит газа. Министр энергетики РФ Александр Новак, беседуя по телефону с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошом Шефчовичем, заверил в надежности транзита газа из России в Европу.