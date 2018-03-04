Объявлена дата премьеры «Ворона» со звездой «Игры престолов»
Вашингтон, 4 марта, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Ремейк готического боевика «Ворон», главную роль в котором исполнит Джейсон Момоа, выйдет на экраны 11 октября 2019 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Sony.
Режиссер картины The Crow Reborn — Корин Харди, на счету которого фильмы ужасов «Из тьмы» и «Монахиня» (премьера состоится 7 сентября 2018 года). Главного героя, рок-музыканта Эрика Дрэйвена, сыграет Джейсон Момоа, известный поклонникам сериала «Игра престолов» как кхал Дрого.
Оригинальный триллер «Ворон» был снят Алексом Пройасом в 1994 году. Проект стал последним для актера Брэндона Ли. Мастер боевых искусств, сын легендарного Брюса Ли погиб на съемках.
Читайте также: Вышел загадочный трейлер нового фильма «Джози» с Софи Тернер
По сюжету главный герой и его невеста гибнут от рук четверых бандитов. Через год Эрик Дрэйвен восстает из могилы, чтобы отомстить. Фильм снят по комиксу Джеймса О'Барра, опубликованному в 1989 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в российский прокат вышел боевик Лина Одинга «Дикий» (Braven), в котором Джейсон Момоа сыграл главную роль. На декабрь 2018 года намечена премьера фильма «Аквамен», где актер предстанет в образе супергероя.
Читайте также: В сеть выложили трейлер боевика «Дикий» с Джейсоном Момоа в главной роли