Вашингтон, 4 марта, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Ремейк готического боевика «Ворон», главную роль в котором исполнит Джейсон Момоа, выйдет на экраны 11 октября 2019 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Sony.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

Режиссер картины The Crow Reborn — Корин Харди, на счету которого фильмы ужасов «Из тьмы» и «Монахиня» (премьера состоится 7 сентября 2018 года). Главного героя, рок-музыканта Эрика Дрэйвена, сыграет Джейсон Момоа, известный поклонникам сериала «Игра престолов» как кхал Дрого.

Оригинальный триллер «Ворон» был снят Алексом Пройасом в 1994 году. Проект стал последним для актера Брэндона Ли. Мастер боевых искусств, сын легендарного Брюса Ли погиб на съемках.

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По сюжету главный герой и его невеста гибнут от рук четверых бандитов. Через год Эрик Дрэйвен восстает из могилы, чтобы отомстить. Фильм снят по комиксу Джеймса О'Барра, опубликованному в 1989 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в российский прокат вышел боевик Лина Одинга «Дикий» (Braven), в котором Джейсон Момоа сыграл главную роль. На декабрь 2018 года намечена премьера фильма «Аквамен», где актер предстанет в образе супергероя.

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