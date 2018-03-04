Таллин, 4 марта, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Оперная певица Элина Нечаева представит Эстонию на международном музыкальном фестивале «Евровидение». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Цвета эстонского флага

Элина Нечаева победила в национальном отборочном конкурсе Eesti Laul («Песня Эстонии»), который транслировался на Эстонском телевидении. Кроме нее в суперфинал конкурса вышли еще десять участников, победителя определили голоса зрителей.

На «Евровидении» артистка выступит с песней La forza («Сила») на итальянском языке. Музыку к ней написал эстонский композитор Михкель Маттисен, слова — певица Ксения Кучукова и сама Нечаева. Исполнительница назвала композицию «симбиозом оперной и электронной музыки».

Певица Элина Нечаева родилась 10 ноября 1991 года в двуязычной семье. Обучаясь во Французском лицее, она посещала и музыкальное училище имени Георга Отса. Позже Элина окончила Таллиннский университет и Эстонскую академию музыки и театра.

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Как сообщало ИА REGNUM, музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году принимает Португалия. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, финал — 12 мая. На победу будут претендовать участники из 42 стран. Россию на фестивале представит певица Юлия Самойлова. Ранее она призналась, что уже определилась с песней и начала готовиться к выступлению.

Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, исполнит на конкурсе композицию Under the Ladder («Под лестницей»). От Белоруссии выступит украинский певец Никита Алексеев.