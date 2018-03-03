Киев, 4 марта, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Газовое противостояние Москвы и Киева крайне негативно скажется на украинской экономике. Более того, политические амбиции властей Украины усугубляют ситуацию, такое мнение выразил в беседе с телеканалом RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ и деньги

По словам эксперта, в ближайшее время перед украинскими властями встанет вопрос об увеличении тарифов ЖКХ и цен на газ — топливо дорого обходится стране. Отказ российского «Газпрома» от дальнейших поставок и транзита газа ударит по экономике Украины.

«Вообще это газовое противостояние нанесёт удар по экономике страны. Нынешние политические амбиции власти просто убивают её», — считает Охрименко.

Президент Пётр Порошенко намерен продолжать антироссийскую риторику. Итогом станет повышение цен и ускорение темпов инфляции, уверен эксперт.

Отмечается, что руководство «Нафтогаза» заявило о готовности к переговорам с российским партнером. По словам главного коммерческого директора компании Юрия Витренко, украинская сторона предлагает пересмотреть имеющеся тарифы — соответствующее письмо будет направлено «Газпрому». Если попытка переговоров успехом не увенчается, «Нафтогаз» обратится в арбитраж.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в отношении контракта на транзит российского газа. Суд встал на сторону Украины.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал решение необъективным и нарушающим баланс интересов сторон. Экономические проблемы Украины не должны решаться за счет российской стороны — действующие контракты для «Газпрома» становятся экономически нецелесообразными и невыгодными, пояснил он.

ПАО «Газпром» приступило к расторжению контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

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