Тель-Авив, Израиль, 4 марта, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Иранский вопрос станет ключевым на переговорах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы израильского правительства.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

В видеообращении, опубликованном странице Нетаньяху в соцсети Facebook, анонсированы его встречи с президентом США, главами конгресса и сената, а также выступление перед участниками Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC). В Вашингтон израильский политик прибывает 4 марта.

Нетаньяху подчеркнул, что визит в Вашингтон очень важен. Американского президента в своем обращении он назвал «истинным другом Государства Израиль».

В преддверии вылета в США Нетаньяху заявил, что в первую очередь обсудит с Трампом иранский вопрос. Речь пойдет об «иранской агрессии» на Ближнем Востоке в целом и о ядерной программе Тегерана в частности.

Еще одной темой переговоров станет мирное урегулирование между Израилем и Палестиной. Продвижение этих вопросов актуально и для Израиля, и для безопасности всего мира, отметил Нетаньяху.

Кроме того, Нетаньяху намерен от имени своего народа поблагодарить Трампа за решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, приуроченное к 70-летию Израиля. Церемония намечена на середину мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что настало время признать Иерусалим столицей Израиля. Он распорядился начать подготовку к переносу в это город американского посольства. С момента вступления Трампа в должность главы США он встречался с главой правительства Государства Израиль четыре раза.

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