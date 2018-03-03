Астрахань, 4 марта, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Пятилетний мальчик, игравший в детском клубе в Астрахани, получил тяжелые травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области.

appaIoosa Фитбольные мячи

Инцидент произошел на игровой площадке культурно-развлекательного комплекса, расположенного в Кировском районе города. Как установило следствие, ребенок играл с большим мячом — фитболом, и упал на пол.

Падение обернулось для малыша серьезными травмами, включая открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Покрытие пола на детской игровой площадке не было ударопоглощающим и не имело амортизационных свойств.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Продолжается расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, другой подобный инцидент произошел в январе в Ярославле. Маленькая девочка рассекла лоб, играя в емкости с мягкими разноцветными шарами в одном из торговых центров. Травму она получила, ударившись о металлическую опору. Проверка аттракциона показала отсутствие документации по технике безопасности, медицинских книжек, наличие иных нарушений.

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