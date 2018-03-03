Вашингтон, 3 марта, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в сосети Twitter раскритиковал работу ведущих СМИ страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ведущие СМИ в США стали посмешищем во всем мире, — написал глава Белого дома. — Они просто сошли с ума!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп уже уличал ряд СМИ США в недостоверных сообщениях о его деятельности и даже прославился термином «фейк-ньюс», который впервые применил к телеканалу CNN.

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