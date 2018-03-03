Трамп: Ведущие СМИ США «просто сошли с ума»
Вашингтон, 3 марта, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в сосети Twitter раскритиковал работу ведущих СМИ страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
«Ведущие СМИ в США стали посмешищем во всем мире, — написал глава Белого дома. — Они просто сошли с ума!»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп уже уличал ряд СМИ США в недостоверных сообщениях о его деятельности и даже прославился термином «фейк-ньюс», который впервые применил к телеканалу CNN.
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