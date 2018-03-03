Санкт-Петербург, 3 марта, 2018, 23:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в субботу, 3 марта, впервые состоялось представление Хэнаньской оперы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, программа «Весна в грушевом саду» вызвала большой интерес у петербургской публики, а концертные номера перемежались интерактивной программой, в ходе которой зрители попробовали себя в роли артистов китайского театра и были вовлечены в творческий процесс.

Хэнаньская опера Молодая звезда Хэнаньской оперы У Сучжэнь

Хэнаньская опера — одна из самых известных форм традиционной китайской оперы наряду с Пекинской. Впервые появилась в провинции Хэнань в центральном Китае, затем распространилась по всей стране и приобрела множество поклонников. Особенности Хэнаньской оперы — простая и доступная манера исполнения, сюжеты, тесно связанные с повседневной народной жизнью.

Восходящая звезда китайской труппы У Сучжэнь исполнила фрагмент оперы «Дворец Небесного князя», в ходе которого сочетается вокал и сложный танец с веером и переодеванием.

Хэнаньская опера У Сучжэнь в роли молодой супруги

Актер Сунь Цзинпэн зажигательно исполнил роль Царя обезьян, вызвав неподдельный восторг и аплодисменты петербургской публики. После выступления артист познакомил зрителей с особенностями своего необычного амплуа, показал всему залу, как выполняются некоторые трюки.

Хэнаньская опера Сунь Цзинпэн в роли Царя обезьян

Известная актриса Хэнаньской оперы Ван Цюаньчжэнь свои высокопрофессиональные выступления на сцене совмещает с должностью секретаря партийного комитета Компартии Китая в Хэнаньском оперном театре. Она блестяще исполнила фрагмент оперы «Свадебный паланкин», показав, как одна женщина может управлять целой группой мужчин, а затем вместе с партнерами преподала добровольцам из числа зрителей небольшой урок актерского мастерства.

Хэнаньская опера Ван Цюаньчжэнь — не только артистка, но и партийный секретарь

Прозвучал в Петербурге и «Гимн Шаолинь», воспевающий искусство кун-фу и знаменитый на весь мир монастырь, расположенный как раз в провинции Хэнань и являющийся объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Песня сопровождалась выступлением петербургских детей, занимающихся в одной из спортивных школ восточных единоборств.

Концерт артистов из КНР прошел на площадке Российско-Китайского бизнес-парка в концертном зале «Шелковый путь», он был организован при поддержке правительства и министерства культуры КНР и Русско-Китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс — один путь», а также генконсульства КНР в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что для петербургских зрителей представление было бесплатным.

Труппа театра Хэнаньской оперы гастролировала в Японии, Сингапуре, Гонконге, Макао и на Тайване, заслужила признание как профессионалов театра, так и зрителей. Гастроли артистов Хэнаньской оперы проходят в России впервые с 3 по 5 марта 2018 года. После Петербурга китайская труппа отправится в Москву.