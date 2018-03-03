Домодедово, Московская область, 3 марта, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

DosenPhoto Самолёт Boeing-737

«Сам полет прошел штатно, — сказал источник. — Но при посадке в Домодедове у Boeing лопнуло колесо».

По последним данным, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время технические службы аэропорта выясняют причины происшествия.

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