Вашингтон, 3 марта, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Власти США могут ввести налог на автомобили из Европы, если Брюссель ухудшит условия деятельности американских компаний на рынке ЕС. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

ЕС и США

«Если ЕС хочет и дальше повышать и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно поставляются на рынок США, — написал глава Белого дома. — Они делают невозможной продажу наших авто там».

По мнению Трампа, между США и ЕС существует «огромный торговый дисбаланс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп ввел заградительный пошлины на импорт стали и алюминия. Заградительная пошлина на алюминий составит 10%, сталь — 25%.

По словам главы Белого дома, пошлины вводятся на длительное время.

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