Вашингтон, 3 марта, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в субботу, 3 марта, около Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Секретная служба США на странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

«Сотрудники Секретной службы расследуют инцидент с человеком, (…) у северной ограды Белого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему.

Другие подробности пока неизвестны.

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