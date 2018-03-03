Киев, 3 марта, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко своим указом утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в субботу, 3 марта, в пресс-службе украинского президента.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«Согласно ч. 5 ст. 10 закона Украины «О Вооруженных силах Украины» постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций ВСУ (прилагается, тайно)», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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