Вашингтон, 3 марта, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Комитет по науке, космосу и технологиям палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американский внутренний энергетический рынок посредством так называемых разжигающих и манипулятивных сообщений в соцсетях, сообщает Deutsche Welle. Сам доклад был опубликован на сайте комитета в четверг, 1 марта.

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«Американский народ заслуживает знать, что то, что они видят в социальных сетях — плод работы иностранных властей, стремящихся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику», — заявил председатель комитета республиканец Ламар Смит.

По его мнению, российские агенты с помощью своих интернет-постов пытались повлиять на мнение американцев об ископаемом топливе, трубопроводах, а также фрекинге и изменении климата. И конечная цель подобного воздействия, исходя из доклада комитета, заключалась, само собой, в ослаблении американского энергетического рынка, успешно конкурирующего с российскими компаниями на мировом уровне.

В период с 2015 по 2017 год в таких социальных сетях, как Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано порядка 10 000 постов, носящих признаки сознательной манипуляции, отмечается в докладе.

Напомним, что после сообщений о том, что «российские хакеры» использовали Facebook для вмешательства во внутреннюю политику США, руководство соцсети ужесточило правила покупки политической рекламы. Еще до начала выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года, Facebook планирует приступить к верификации лиц, намеревающихся разместить в соцсети политическую рекламу. Чтобы проверить идентичность и местонахождение заказчиков рекламы, непосредственно связанной с выборами, руководство компании намерено рассылать им открытки обыкновенной почтой США.

Заказчик же, в свою очередь, должен будет ввести указанный в открытках код, чтобы пройти идентификацию и все же разместить свой контент. Facebook заявляет, что он вынужден прибегнуть к столь «старомодному способу» рассылки кодов, поскольку только это, по словам директора компании по глобальной политике Кэти Харбат, является самым эффективным способом предотвратить ситуацию, при которой заказчики при покупке политической рекламы на Facebook выдают себя за кого-то другого.

Напомним, что внятных доказательств того, что Россия повлияла на выборы в США, Великобритании или других странах, так и не было представлено.