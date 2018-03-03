Вашингтон, 3 марта, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Введение президентом США дополнительных торговых пошлин на ввоз в страну алюминия и стали было направлено главным образом против Китая, а не ЕС, уверяют в Вашингтоне. На что в Пекине на данный момент отреагировали очень спокойно. Китай развязывать торговую войну с США не стремится, однако союзников уже подыскивает, и прежде всего — в Европе, пишет 2 марта, Der Spiegel.

Friends of Europe Флаги КНР и ЕС

Действующий американский президент Дональд Трамп уверен, что знает, кто несет ответственность за существующие в Соединенных Штатах проблемы: помимо врагов — внешних и внутренних, а также несостоятельных европейских союзников по НАТО, — это, прежде всего, китайцы, считает президент. «Китай — наш враг. Они хотят нас уничтожить», — написал Трамп в своем Twitter в июле 2011 года.

Дешевые товары из Китая, субсидируемые государством и массово поступающие на мировой рынок, практически смели оттуда экономику США. По мнению американского лидера, подобную практику пора прекратить, по крайней мере — в отношении продукции из стали и алюминия.

Напомним, что на будущей неделе Вашингтон введет новые торговые пошлины на импорт стали и алюминия, размер которых составит 25% для стали и 10% — для алюминия. Об этом сам президент США заявил в четверг, 1 марта.

В Пекине на введение США новых протекционистских тарифов отреагировали сдержанно.

«Если бы все страны последовали примеру Соединенных Штатов, это, несомненно, оказало бы серьезное влияние на международную торговлю», — отметила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг.

Китайское руководство настоятельно призывает США проявлять сдержанность в использовании инструментов торгового регулирования и соблюдать правила ВТО, однако об ответных мерах Пекин не сказал ни слова.

Китайцы участвовать в торговой войне с США не будут, прогнозирует Куанг-Хуа Линь, руководитель консалтинговой фирмы Asia-Pacific Management Consulting. Как минимум потому, что в настоящее время у КНР попросту недостаточно сил для экономического столкновения с американцами. «Правительство знает, что они не могут этого себе позволить, торговая война в настоящее время всерьез в Пекине не рассматривается», — оценивает ситуацию Линь.

Стабильность Китая в значительной степени зависит от постоянного экономического роста, также отмечает эксперт. А торговый конфликт всегда приводит к экономическому ущербу с обеих сторон. «Если конфликт отразится на экономическом росте страны, это станет фатальным для Коммунистической партии, поэтому рисковать никто не будет», — добавила Линь.

По мнению эксперта, Китай будет реагировать на действия США не импульсивно, а стратегически.

«Пекин будет пытаться найти союзников, особенно в Европе. Он активизирует свои усилия по заключению соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и будет работать над тем, чтобы изолировать США, пока руководство находится в руках Дональда Трампа», — отмечает эксперт.

ЕС, в отличие от Китая, на введение пошлин отреагировал довольно резко. Особенно сильно по поводу нового тарифного регулирования переживает Германия, так как немецкая промышленность сильно завязана на американских рынках.

ЕС уже заявил, что «сидеть и наблюдать» он не намерен. Для защиты интересов европейской промышленности будут приняты самые «решительные и адекватные меры», подчеркнул президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия уже рассматривает перечень американских товаров, в отношении которых могут быть применены ответные санкции со стороны ЕС. Среди них: виски Bourbon, мотоциклы Harley Davidson, а также помидоры и картофель, выращенные в США.