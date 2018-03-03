«Суонси» беспощадно расправился с «Вест Хэмом» — 4:1
Лондон, 3 марта, 2018, 20:00 — ИА Регнум. 3 марта на стадионе «Либерти» был разыгран матч 29-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Суонси» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «лебедей».
В дебюте матча хавбэк сборной Южной Кореи Ки Сонъен открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0. Через 24 минуты Майк ван дер Хорн удвоил преимущество, замкнув навес Ки Сонъена с углового — 2:0. В начале второго тайма валийский полузащитник Энди Кинг довел счет до разгромного — 3:0. Через 15 минут форвард сборной Ганы Джордан Айю реализовал пенальти — 4:0. На 79-й минуте английский вингер Майкл Антонио забил «гол престижа» — 4:1.
Статистика матча («Суонси"/"Вест Хэм»)
Удары 9/4
Удары в створ 8/3
Владение 47%/53%
Фолы 6/14
Набрав 30 очков «Суонси» обогнал «молотобойцев» и поднялся на 13-ю строчку. «Вест Хэм» опустился на 14-е место, имея в активе всего 30 баллов.
Составы на матч:
«Суонси»: Фабьянски, ван дер Хорн, Мосон, Фернандес, Сонъен, Ульссон, Клукас, Кинг, Наутон, Айю, Айю.
«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Райс, Сабалета, Куяте, Нобл, Эвра, Арнаутович, Лансини, Эрнандес.
Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.
Предупреждения: Нобл — 41, Куяте — 66, Арнаутович — 66.
Голы: Сонъен 8 — 1:0, ван дер Хорн 32 — 2:0, Кинг 48 — 3:0, Айю (пен) 63 — 4:0, Антони 79 — 4:1.