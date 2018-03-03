Москва, 3 марта, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Транзиту голубого топлива из Российской Федерации в Европу через территорию Украины ничто не угрожает. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.

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«Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича, — сообщили в Минэнерго. — (…) Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 марта компания «Газпром» прекратила поставки голубого топлива на Украину после того, как было принято решение расторгнуть все договоры с «Нафтогазом» на транзит и поставки российского газа.

Такое решение «Газпром» принял после того, как Стокгольмский арбитраж вынес необъективное решение по российско-украинскому газовому спору в пользу украинской компании.

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