Лондон, 3 марта, 2018, 19:57 — ИА Регнум. 3 марта на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 29-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Уотфорд» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Franziska Трой Дини

На 77-й минуте английский таранный форвард Трой Дини открыл счет, реализовав выход один на один с голкипером оппонента — 1:0. Ассистом отметился Уилл Хьюз.

Статистика матча («Уотфорд"/"Вест Бромвич»)

Удары 9/7

Удары в створ 3/2

Владение 53%/47%

Фолы 10/11

Набрав 36 очков «Уотфорд» идет на 8-й строчке. «Вест Бромвич» с 20-ю баллами остался на последней позиции в таблице дивизиона.

Составы на матч:

«Уотфорд»: Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас, Ришарлисон, Дукуре, Каррильо, Капу, Перейра, Дини.

«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Эванс, Доусон, Хегази, Ливермор, Филлипс, Брант, Крыховяк, Рондон, Родригес.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Предупреждения: Капу — 25, Мариаппа — 72.

Голы: Дини 77 — 1:0.