Дубль Сона принес «шпорам» уверенную победу над «Хаддерсфилдом»
Лондон, 3 марта, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 3 марта на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 29-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Тоттенхэм» и «Хаддерсфилд». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «шпор».
В середине первого тайма форвард сборной Южной Кореи Сон Хын Мин открыл счет, реализовав выход один на один с голкипером оппонента — 1:0. Ассист на свой счет записал Деле Алли. В начале второго тайма Сон оформил дубль и снял все вопросы об исходе матча — 2:0.
Статистика матча («Тоттенхэм"/"Хаддерсфилд»)
Удары 12/3
Удары в створ 7/3
Владение 76%/24%
Фолы 6/8
Набрав 58 очков «Тоттенхэм» поднялся на 3-ю строчку, обойдя «Ливерпуль». «Хаддерсфилд» с 30-ю баллами рискует опуститься в «зону вылета» уже в следующем туре.
Составы на матч:
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Сон, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.
«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, ла Парра, Вилльямс, Куанер, Мунье.
Главный арбитр матча: Кевин Френд.
Предупреждения: Алли — 20, Хогг — 61.
Голы: Сон 27 — 1:0, Сон 54 — 2:0.