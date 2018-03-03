Лондон, 3 марта, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 3 марта на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 29-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Тоттенхэм» и «Хаддерсфилд». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «шпор».

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В середине первого тайма форвард сборной Южной Кореи Сон Хын Мин открыл счет, реализовав выход один на один с голкипером оппонента — 1:0. Ассист на свой счет записал Деле Алли. В начале второго тайма Сон оформил дубль и снял все вопросы об исходе матча — 2:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Хаддерсфилд»)

Удары 12/3

Удары в створ 7/3

Владение 76%/24%

Фолы 6/8

Набрав 58 очков «Тоттенхэм» поднялся на 3-ю строчку, обойдя «Ливерпуль». «Хаддерсфилд» с 30-ю баллами рискует опуститься в «зону вылета» уже в следующем туре.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Сон, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, ла Парра, Вилльямс, Куанер, Мунье.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Предупреждения: Алли — 20, Хогг — 61.

Голы: Сон 27 — 1:0, Сон 54 — 2:0.