Оренбург, 3 марта, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области на уходящей неделе (26 февраля — 4 марта) в центре информационной повести оказались проблемы, связанные с выплатами семьям, где с начала 2018 года родились первенцы. Значимым событием стал старт строительства сразу двух солнечных электростанций. Резонанс возник вокруг хоккейного матча между орской и ангарской командами. На льду произошла драка игроков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Скандал вокруг хоккейного матча

В Орске 28 февраля за минуту до конца матча между игроками «Южного Урала» (Орск) — «Ермака» (Ангарск) произошла драка. Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации на одну игру хоккеиста орской команды Александра Пиманкина за оскорбительные жесты. Также от участия в одной игре был отстранён один из игроков «Ермака». По данным ВХЛ, он признан зачинщиком и агрессором одновременно в драке.

Кроме игроков наказан и болельщик орского хоккейного клуба. Мужчина под влиянием эмоций во время драки игроков, в которой участвовали и вратари, бросил на лёд шарф с логотипом команды. В результате фанат оштрафован на 3 тыс. рублей за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Фанаты

Жертвы ошибки

В Оренбурге жители многоэтажного дома по ул. Брестской остались без газа. Газоснабжение отключили из ошибки, которая имела место 17 лет назад, сообщает портал 1743.ru.

В одной из квартир девятиэтажного дома во время перепланировки 17 лет назад убрали вентиляционный канал. Сотрудники газовой службы считают, что без этого канала пользоваться газом небезопасно.

В квартире, где была перепланировка, сейчас никто не живёт. Жильцам, некоторые из которых многодетные семьи, не объясняют, когда они снова смогут пользоваться газом. Управляющая компания «Гамма» собирается подавать в суд на собственников квартиры.

Нет газа

Жестокость в приёмной семье

В конце февраля СМИ сообщили о том, что в Ташлинском районе в семье, где воспитываются приёмные дети, долгое время девочка-подросток подвергалась сексуальному насилию со стороны приёмного отца. Официальной информации по данному случаю практически нет. Известно, что следственные органы возбудили уголовное дело.

По неофициальным данным, в семье воспитывались двое родных детей, ещё трёх родители взяли из детского дома. Насилие на приёмной дочерью продолжалось полгода, девочка скрывала информацию о жестоком отношении со стороны приёмного отца из-за страха вернуться в детский дом. На откровение девочку вызвала старшая приёмная сестра и уговорила подать заявление в правоохранительные органы. Узнав о случившемся, приёмная мать заявила о намерении развестись с супругом, который подозревается в сексуальной связи с подростком.

Между тем, детские правозащитники, органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних хранят молчание по данному поводу. Вице-спикер заскобрания Оренбуржья, инициатор обращения оренбургских депутатов в поддержку «закона Димы Яковлева» Александр Трубников назвал случай вопиющим.

Вице-спикер регионального парламента отметил, что в Оренбургской области больше 2 тысяч семей стоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, с ними проводится индивидуальная работа, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Трубников подчеркнул, что «закон Димы Яковлева» не был направлен на изменение условий усыновления. По его мнению, ситуация с детьми-сиротами и с приёмными детьми в России будет лучше в связи с принятием мер поддержки.

Однако с этой точкой зрения согласны не все депутаты. Так, Андрей Рейзлер не считает, что ситуация улучшается должным образом. Он уверен в необходимости совершенствования законодательства по поддержке семей. Парламентарий считает, что «хорошо, чтобы наших детей усыновляли, в том числе на территории Соединенных штатов».

Насилие

Выплаты для первенцев не нужны?

В середине недели (28 февраля) губернатор Юрий Берг подверг критике информационную работу в муниципальных образованиях относительно выплат семьям, в которых в 2018 году появились первенцы. Например, во время видеосвязи глава Абдулино отметил, что в районе с начала года появились на свет 13 детей, но никто из родителей за выплатой не обращался. Аналогичная ситуация, когда не подано ни одной заявки на пособие, сложилась в 16 муниципальных образованиях.

Губернатор указал главам районов на недостаток информирования населения по поводу выплат и потребовал провести работу над ошибками. Напомним, претендовать на помощь за рождение (усыновление) первого ребенка в 2018 году могут граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, с доходом, не превышающим полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года (в Оренбуржье эта величина составляет 13 903,50 руб. на одного члена семьи, то есть, 41 710,50 руб. на семью из трёх человек). Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2017 года (в Оренбургской области — 8958 рублей).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее по теме: Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Развитие альтернативной энергетики

Значимым событием недели в регионе стало начало строительства сразу двух солнечных электростанций на западе Оренбургской области — в Сорочинском городском округе и Новосергиевском районе. 27 февраля дан старт строительству крупнейшего в России фотовольтаического массива совокупной установленной мощностью 105 мегаватт.

Стоимость строительства двух станций составит свыше 10 млрд рублей. Сорочинская СЭС будет построена в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Строительство планируется завершить в начале 2019 года.

Солнечная энергетика

Объект зелёной энергетики в Новосергиевке будет состоять из 152 175 фотоэлектрических модулей российского производства, расположенных на площади 92 гектара. В Сорочинске установят 202 075 солнечных панелей на площади 123,3 гектара. Все панели — российского производства, их изготавливают в Новочебоксарске.

Стоит отметить, что сегодня в регионе работает пять солнечных электростанций. Крупнейшая находится в Орске. Регион поставил задачу — к 2020 году мощность всех солнечных электростанций Оренбуржья должна составить более 200 мегаватт. Сегодня суммарная мощность пяти работающих в Оренбуржье солнечных электростанций составляет 90 мегаватт.