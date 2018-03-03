Анкара, 3 марта, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции полностью отчистили от боевиков город Раджу в сирийском Африне. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Турецкие военные

«Все территории, прилегающие к границе с Турцией, уже вышли из-под контроля террористов, — говорится Йылдырым. — Подразделения ВС Турции, спецназ, отряды жандармерии и сотрудники МВД, совместно с бойцами Сирийской освободительной армии, шаг за шагом приближаются к г. Африн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции осуществили агрессию против Отрядов народной самообороны, располагающихся в сирийском Африне. Причиной нападения стало усиление влияния курдов на сирийско-турецкой границе.

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