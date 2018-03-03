Киев, 3 марта, 2018, 18:41 — ИА Регнум. 18 марта на Украине нужно провести всеукраинский марш с требованием отставки президента страны и глав МВД и Генпрокуратуры. Об этом написал бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Барыга не сможет поставить украинцев на колени! — пишет Саакашвили. — Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко (Петр Порошенко), Авакова (Арсен Аваков), Луценко (Юрий Луценко) и незамедлительного проведения выборов».

Саакашвили добавил, что «мощная народная сила» должна «подвинуть олигархат» и барыжную клику от власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля текущего года власти Украины депортировали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он смог незаконно прорваться на Украину осенью 2017 г. Из Польши политик поехал к своей семье в Нидерланды.

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