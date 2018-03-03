Москва, 3 марта, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Специально для США была сделана утечка по стратегическому ракетному комплексу «Сармат» еще в 2007 году. Об этом, как передает RT, сообщил военно-дипломатический источник.

Michael Межконтинентальная баллистичеcкая ракета

«Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет, — сказал источник. — Более того, еще в 2007 г. специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат».

При этом он добавил, что Россия не разглашала данные о работе над крылатой ракетой с ядерной установкой и предпринимала меры по сохранению тайны.

«Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объёме, — отметил источник. — Их результаты — стопроцентное основание утверждать, что данный проект отшлифован и выполнен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию рассказал о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, которые создаются в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне (ПРО).

Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Авангард», авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», ядерном подводном беспилотнике и наземном лазерном атакующем комплексе.

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