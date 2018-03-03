Калуга, 3 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента на территории отдельного вертолетного полка, что в посёлке Ермолино Боровского района Калужской области состоялась церемония закладки камня на месте строительства будущей часовни в честь крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. Об этом 3 марта сообщили ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Церемония закладки камня на месте строительства будущей часовни

Часовню построят в память о погибших летчиках и в ознаменовании 40-летия авиации войск национальной гвардии Российской Федерации. Возводить часовню будут на пожертвования военнослужащих и местных властей.

Место будущего строительства освятил благочинный Боровского района протоиерей Игорь Павлов. После чина освящения благочинный обратился к военнослужащим с проповедью.

«Тенденция идёт к тому, что мы вернёмся к нашим старым традициям православным, — заявил на церемонии генерал-майор Александр Блаженко. — Эта часовня становятся необходимостью, становятся явной потребностью и мы поддерживаем этот процесс».