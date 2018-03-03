Москва, 3 марта, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин, который также является кандидатом в президенты на выборах-2018, выступил на митинге в «Лужниках» в Москве. В мероприятии, организованном его предвыборным штабом, принимали участие обычные граждане, артисты и спортсмены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на митинге «За сильную Россию» в Лужниках

«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что власти страны должны сделать все, чтобы будущие поколения были счастливы.

«За нас и кроме нас этого не сделает никто, — говорит Путин. — Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 г. На высший государственный пост претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин (КПРФ), лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, Владимир Жириновский (ЛДПР), телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия роста), и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Читайте также: Митинг «За сильную Россию» в Лужниках собрал более 130 тысяч человек