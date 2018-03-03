Москва, 3 марта, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Видные единороссы и сторонники партии приняли участие в митинге «За сильную Россию» в Лужниках в субботу, 3 марта.

Er.ru На митинге в Лужниках

«Единая Россия» в самом начале избирательной кампании заявила о поддержке кандидата в Президенты России — Владимира Путина. Партия не только поддерживает его, но и принимает самое активное участие в избирательной кампании. В частности, для того, чтобы выборы прошли максимально легитимно и прозрачно, сейчас мы занимаемся подготовкой корпуса наблюдателей и проводим для них обучение — чтобы не допустить нарушений», — сообщил журналистам руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Борисов.

Также в митинге приняли участие замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова, заместители председателя Госдумы Петр Толстой и Ирина Яровая, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Зураб Макиев и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинг «За сильную Россию» прошел на московском стадионе «Лужники». Кульминацией митинга-концерта стало исполнение гимна президентом, олимпийцами, доверенными лицами и стотысячным стадионом.

КАк ранее сообщало ИА REGNUM, выборы Президента РФ состоятся 18 марта.

На высший государственный пост претендуют лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

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