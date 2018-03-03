Москва, 3 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Митинг «За сильную Россию» в Москве собрал в субботу, 3 марта, более 130 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина

Охрану правопорядка и безопасности на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед собравшимися выступили Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Алексей Воробьев.

Ведущими мероприятия стали Яна Чурикова, Дмитрий Губерниев, Светлана Зейналова и Федор Бондарчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова поют гимн России

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

В 14 часов мск митинг посетил действующий президент РФ Владимир Путин. Выступая перед собравшимися, он выразил надежду, что XXI век пройдет «под знаком наших ярких побед».

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — заявил Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин исполняет гимн России

Затем Владимир Путин вместе с участниками митинга исполнил Гимн Российской Федерации.

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митингующие

На высший государственный пост претендуют лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несмотря на холод-настроение отличное

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