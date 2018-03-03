Мадрид, 3 марта, 2018, 16:49 — ИА Регнум. 3 марта на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 27-го тура испанской Примеры 2017/18 между командами «Вильярреал» и «Жирона». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча уругвайский форвард Кристиан Стуани открыл счет, замкнув прострел Борхи Гарсии Фрейре — 0:1. В конце матча Энтони Лосано удвоил преимущество в счете — 0:2. В этот раз голевую передачу на свой счет записал Кристиан Португез.

Статистика матча («Вильярреал"/"Жирона»)

Удары 9/4

Удары в створ 4/3

Владение 62%/38%

Фолы 13/18

Набрав 40 очков «Жирона» поднялась на 7-ю строчку, обойдя «Эйбар». «Вильярреал» остался на 6-й позиции с 41-м очком.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Коста, Бонера, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Бакка, Раба.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Планас, Маффео, Гранелл, Понс, Фрейре, Стуани, Португез.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Предупреждения: Раба — 2, Коста — 34, Бонера — 39, Гранелл — 42, Марио — 61.

Голы: Стуани 16 — 0:1, Лосано 80 — 0:2.