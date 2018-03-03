Калуга, 3 марта, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Калуге, в рамках расширенного заседания отчетной коллегии министерств экономического блока, состоялось подведение итогов работы в 2017 году министерства финансов области. В мероприятии принял участие губернатор области Анатолий Артамонов.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов на расширенном заседании отчетной коллегии министерств экономического блока

Как сообщили 3 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в отчетном докладе министр Валентина Авдеева отметила, что наметившийся в 2017 году рост показателей социально-экономического развития региона положительно повлиял на сбалансированность областного и местных бюджетов. Доходная часть консолидированного бюджета области в 2017 году в целом исполнена в сумме 68 млрд 934 млн рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 13%. В областной бюджет налоговых и неналоговых доходов поступило на 18% больше, их общая сумма — 42 млрд 381 млн рублей. Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль организаций — 5 млрд 281 млн рублей, что больше на 64% к предыдущему периоду. На 8% возрос объем расходов консолидированного бюджета — 67 млрд 934 млн рублей, на 10% — областного бюджета, его сумма 55 млрд 523 млн рублей.

В результате взаимодействия с Министерством финансов РФ из федерального бюджета калужскому региону были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 8 млрд 173 млн рублей. Это позволило отказаться от коммерческих заимствований и полностью погасить банковские кредиты.

В соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина область в полном объеме выполнила показатели доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до среднерегионального уровня.

В отчетном периоде министерство продолжило проверки соблюдения законодательства в сфере закупок и бюджета. По их результатам возбуждено 146 дел об административных правонарушениях, вынесено 74 постановления о назначении штрафов на общую сумму 1 млн 136 тысяч рублей.

В рамках межбюджетных отношений была продолжена практика стимулирования органов местного самоуправления к повышению налогового потенциала и финансовой самостоятельности. В 2017 году 84% от общего объема средств, предусмотренных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, заменены дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц. Стимулирующие межбюджетные трансферты за рост налогового потенциала получили 13 муниципальных образований в общем объеме 50 млн рублей.

С 2017 года в регионе стартовала программа поддержки местных инициатив. Ее цель — вовлечение населения в решение приоритетных социальных задач на территории проживания. Субсидию по итогам конкурса получили 19 поселений из пяти муниципальных районов. Общая сумма — 14 млн рублей.

В 2018 году, по словам Валентины Авдеевой, работа ведомства по всем основным направлениям будет продолжена. Ключевая задача — укрепление и расширению доходной базы областного бюджета в том числе за счет мобилизации внутренних резервов и обеспечения эффективного использования средств, взыскания задолженности в рамках работы комиссий по укреплению финансовой дисциплины.

На заседании коллегий министерств экономического блока также отчитался министр конкурентной политики области Николай Владимиров.

По его словам, в 2017 году для нужд области было проведено почти 9 тысяч конкурентных процедур на сумму около 16 миллиардов рублей. Благодаря снижению цен на торгах сэкономлено 1 миллиард 279 миллионов рублей средств консолидированного бюджета области, что составило 8% общей стоимости закупок. Проведена работа по расширению номенклатуры совместных закупок: впервые запущены совместные аукционы на поставку расходных материалов для медицинского оборудования, ряда услуг, в том числе в информационной сфере, расширен перечень закупаемых совместно лекарственных препаратов. Это позволяет заказчикам снизить затраты финансовых и трудовых ресурсов, а также избежать нарушений.

В 2017 году более чем для 200 регулируемых организаций было обеспечено установление тарифов. Общий объем годовой валовой выручки на 2018 год составит около 25 миллиардов рублей. Тарифная нагрузка на потребителей области снижена более чем на 3,6 миллиардов рублей. Принцип сдерживания роста тарифов будет сохраняться и в этом году не выше установленного правительством России уровня инфляции.

В сфере тарифного регулирования в 2017 году в отношении юридических и должностных лиц министерством было вынесено 43 решения о привлечении к административной ответственности. Сумма штрафов, взысканных в областной бюджет с регулируемых организаций, превысила 2 миллиона рублей.

В сфере розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков, а также заготовки лома черных, цветных металлов в прошлом году было проведено 753 предлицензионных обследования торговых объектов. В областной бюджет в форме государственной пошлины поступило более 33 миллионов рублей. Продолжается работа по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции.

Одним из основных направлением деятельности министерства остается продвижение продукции калужских производителей. В рамках областного смотра-конкурса «Покупаем Калужское» постоянно организуются выставки-дегустации продукции в магазинах крупных торговых сетей. Знаком «Калужский продукт», подтверждающим качество и безопасность пищевых продуктов, изготовленных на территории области, было отмечено 26 товаров 6 предприятий пищевой промышленности. Кроме того, созданный в регионе проект «Магазин в магазине» насчитывает 27 торговых точек в федеральных сетевых магазинов. Благодаря проекту производители получают возможность реализации своей продукции с минимальными затратами на торговых площадях. В настоящее время доля местных колбасных изделий и мясных полуфабрикатов достигла в отдельных сетях 67% от общего объема товарооборота по данной товарной группе, молока и молочной продукции — 63%, хлеба и хлебобулочных изделий — до 86%.

К экономному расходование бюджетных средств в 2018 году призвал участников расширенной коллегии министерств экономического блока губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Глава области положительно оценил предоставленную для регионов президентом России Владимиром Путиным возможность реструктуризации бюджетных кредитов, что помогло региону закончить 2017 год с профицитом.

«Эту тенденцию необходимо сохранить», — подчеркну калужский губернатор.

Вместе с тем Анатолий Артамонов отметил, что задачи дальнейшего развития региона потребуют мобилизации финансовых ресурсов на всех уровнях. В этой связи важной задачей, в особенности для муниципалитетов, является расширение налогооблагаемой базы, а также создание условий для привлечения частных средств во все сферы деятельности.

Также Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости создания региональных программ по защите прав потребителя.

«При появлении новых торговых предприятий и предприятий общественного питания всё должно быть направлено на то, чтобы в конечном итоге получить гарантированное качество и приемлемую цену, которую потребитель сможет оплатить», — подчеркнул глава калужского региона.